Золото поднялось до нового рекорда, подскочив выше 3860 долларов за унцию. Перспектива шатдауна в правительстве США омрачила курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
Издание Bloomberg пишет, что драгоценный металл подорожал на 0,9% до рекордных 3867,25 долларов за унцию (31 грамма). Таким образом, 1 грамм золота стоит 124,75 доллара.
Встреча между лидерами Конгресса и президентом США Дональдом Трампом завершилась без соглашения о краткосрочном финансировании правительства. Это усилило опасения по поводу остановки работы правительства, которая может помешать публикации экономических отчетов, лишив инвесторов данных, необходимых для оценки состояния экономики США.
В этом году золото подорожало на 47%, что стало самым большим годовым ростом с 1979 года. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. и Deutsche Bank AG заявили, что ожидают дальнейшего роста.
29 сентября выросли и американские казначейские облигации, в то время как доллар подешевел, отчасти из-за опасений по поводу возможного шатдауна. Снижение доходности американских государственных облигаций, как правило, благоприятно сказывается на драгоценных металлах, по которым не начисляются проценты, а ослабление доллара делает золото, номинированное в американской валюте, более доступным для покупателей.
Что касается других драгоценных металлов, то серебро и платина взяли передышку после того, как в предыдущую сессию поднялись до многолетних максимумов. С начала года эти металлы подорожали примерно на 63% и 76% соответственно, причем рост поддержан постоянной напряженностью на рынке в связи с несколькими годами дефицита предложения.
Цены на золото и серебро - последние новости
29 сентября биржевые цены на золото и серебро обновили очередные исторические максимумы. В частности, золото впервые в истории поднялось выше 3800 долларов за унцию, а серебро достигло отметки в 46,5 доллара за унцию.
Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что цены на золото могут вырасти почти до 5000 долларов за унцию или более 160 долларов за грамм.