Отмечается, что действия президента США Дональд Трампа могут подорвать доллар.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что ценва золота может вырасти почти до 5000 долларов за унцию, которая составляет примерно 28 грамм. Металл подорожает, если независимость Федеральной резервной системы США будет подорвана, а инвесторы переведут хотя бы небольшую часть активов из казначейских облигаций в золото.

Издание Bloomberg пишет, что золото в этом году стало одним из самых доходных основных сырьевых товаров, подорожав более чем на треть.

"Сценарий, при котором независимость ФРС будет подорвана, вероятно, приведет к росту инфляции, снижению цен на акции и долгосрочные облигации, а также к эрозии статуса доллара как резервной валюты. В отличие от этого, золото является средством сбережения, которое не зависит от институционального доверия", - отмечает аналитик Саманта Дарт.

Банк обозначил ряд возможных сценариев развития событий для металла:

с базовым прогнозом роста до 4000 долларов за унцию к середине 2026 года;

сценарий так называемого "хвостового риска" в 4500 долларов;

рост до 5000 долларов, если 1% частного рынка казначейских облигаций США заменят на драгоценный металл.

"Мы оцениваем, что, если 1% частного рынка казначейских облигаций США перетечет в золото, цена на него поднимется почти до 5000 долларов за унцию, при условии, что все остальные факторы останутся неизменными. В результате золото остается нашей наиболее убедительной долгосрочной рекомендацией в сфере сырьевых товаров", - заявили аналитики.

Цены на металлы - последние новости

1 сентября серебро впервые с 2011 года торговалось выше 40 долларов за унцию. Скачок цен произошел на фоне роста ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что повысило интерес инвесторов к драгоценным металлам.

2 сентября цены на золото подскочили до исторического максимума. Металл достиг отметки в 3508,70 долларов за тройскую унцию, а на следующий день его цена превысила 3578 долларов.

