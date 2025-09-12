Китай и Россия обеспечивают почти 20% мирового производства этого металла.

Мировое производство золота в 2024 году выросло более чем на 20%, когда всего было добыто более 3 661 тонны этого металла.

Об этом говорится в заметке центра CASE Украина.

Отмечается, что в течение 2025 года желтый металл установил несколько рекордов цен, что было обусловлено слабым долларом, активными закупками центральных банков и повышенной глобальной неопределенностью.

Лидирует в мировом производстве золота Африка, которая добыла 1010 тонн в 2024 году. Гана лидирует на континенте с 141 тонной, за ней следуют Мали (100 тонн) и Южная Африка (99 тонн).

"Эта доминанта отражает огромные минеральные ресурсы континента, хотя политические и операционные вызовы продолжают влиять на производство в некоторых районах", - отметили специалисты проекта.

Также отмечается, что Китай, Россия и Австралия доминируют на национальном уровне. Так, Китай остается ведущим национальным производителем с 380 тоннами, за ним следует Россия с 330 тоннами. Только эти две страны обеспечивают почти 20% мирового производства.

Австралия идет следом с 284 тоннами, что делает ее ведущим западным производителем золота и основой общего объема производства Океании, который составляет 346 тонн.

Америка, в свою очередь, остается мощным производителем - Северная Америка произвела 500 тонн в 2024 году, благодаря Канаде (202 тонны), США (158 тонн) и Мексике (140 тонн).

Центральная и Южная Америка добавили 519 тонн, во главе с Перу (137 тонн), Бразилией (84 тонны) и Колумбией (66 тонн). Вместе они обеспечивают более пятой части мировых поставок.

"Когда мы в прошлом году писали о добыче золота, то приводили прогноз Fitch Solutions: в среднесрочной перспективе (2023-2032 годы) ожидается рост мировой добычи золота на 15%, поскольку высокие цены стимулируют инвестиции в добычу. Уже за год она выросла на 20%", - добавили в CASE Украина.

Цены на золото и его запасы в мире

9 сентября цены на золото достигли нового рекордного пика. Подорожание металла вызвано ожиданием снижения ставок Федеральной резервной системой США в этом году. Тогда цена на золото в слитках выросла на 0,3% до нового исторического максимума в более чем 3647 долларов за тройскую унцию (31 грамм). Таким образом, 1 грамм этого драгоценного металла стоит 117,65 доллара.

Ранее УНИАН писал, что в скрытой шахте нашли новое золотоносное месторождение, производственная мощность которого составляет более 100 тонн золота.

Недавно значительные месторождения меди и золота обнаружили в Сербии. В частности, ресурсы золота составляют 92 тонны со средним содержанием 0,61 г/т.

