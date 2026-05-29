Предприятия должны подтвердить критичность для бронирования: министр экономики назвал дату

У компаний будет три месяца на подтверждение критичности.

Украинские предприятия, имеющие статус критичных для бронирования работников, должны подтвердить критичность до сентября 2026 года. Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Предприятия не должны постоянно переподтверждать критичность. Последний раз мы проводили такую процедуру по подтверждению критичности в декабре 2024 года, она длилась 3 месяца, за которые все предприятия подтвердили критичность. Именно тогда мы тоже повышали зарплаты", – сказал он.

По словам Соболева, ВВП Украины в прошлом году вырос почти на 2%, в этом году также ожидается рост. Реальная средняя зарплата в прошлом году выросла выше инфляции на 7%, поэтому, как подчеркнул министр, повышение зарплаты для подтверждения критичности – оправданный критерий.

Что касается переходного периода, как и в декабре 2024 года, у предприятий будет 3 месяца на подтверждение критичности.

"То есть до 1 сентября они должны пройти этот механизм. Раз в полтора года, в условиях военного положения, пересматривать критичность предприятий, которые реально критичны для экономики государства, нам кажется справедливым", – подчеркнул Соболев.

Кабинет министров принял постановление, которое изменяет критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий. Одно из ключевых решений касается повышения требований к уровню средней заработной платы. Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника уровень заработной платы должен составлять не менее трех минимальных зарплат – 25 941 грн.

Второе важное изменение – мужчины, имевшие отсрочку, теперь не будут давать квоту для бронирования, если они являются совместителями и не оформлены на основном месте работы в своей компании. Таким образом, руководителям может не хватить квоты, чтобы дать бронирование всем сотрудникам.

