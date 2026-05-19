В Украине планируют увеличить зарплаты военных: Сырский рассказал, о какой сумме идет речь

В Украине готовят реформу денежного обеспечения для военнослужащих. В частности, планируется повышение минимальной зарплаты военных. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Militarnyi.

"Минимальный уровень денежного обеспечения составит 30 тысяч гривень", - сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что также будут предусмотрены доплаты для некоторых категорий военнослужащих, в первую очередь для тех, кто принимает участие в активных боевых действиях.

"В первую очередь для военнослужащих механизированных, мотопехотных, десантно-штурмовых бригад и морской пехоты", - добавил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ поделился, что уровень зарплаты и доплаты военным будут определяться Генеральным штабом ВСУ. По его словам, эта реформа должна быть согласована до конца мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках будущей реформы армии должно быть обеспечено внедрение специальных контрактов для украинских пехотинцев с выплатами в размере 250-400 тысяч гривень в зависимости от выполнения боевых задач.

Зеленский отметил, что в течение апреля были согласованы ключевые направления реформы, военное командование и правительство определили формулу изменений. По его словам, в мае состоится согласование всех ключевых деталей, а в июне реформа стартует.

