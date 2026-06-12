Зеленский анонсировал повышение зарплат военным: сколько будут платить

Также произойдут изменения в наборе иностранных добровольцев, отметил президент.

В Украины есть ресурсы для повышения зарплат военным. Об этом рассказал президентВладимир Зеленский, анонсируя изменения в этом направлении.

По его словам, планируется, в частности, увеличить выплаты военным в тылу до не менее 30 тысяч гривен. И чем больше боевых задач будет выполнять военный, тем больше будет выплата.

"Будут новые, ощутимо более выгодные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что планируется также проработать механизм контрактов со сроками на 10, 14 и 24 месяца. По истечении срока военнообязанные получат право на отсрочку.

"Кроме того, будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров, и это должно создать положительный стимул для сохранения опыта управления в армии. Кабинет Министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне", – сообщил глава государства.

Еще одно направление реформирования армии, по словам президента, коснется добровольцев из других стран. В частности, планируется расширить возможности и механизмы рекрутинга иностранных добровольцев в украинскую армию.

"Третье – дальнейшее упрощение переводов для воинов, больше возможностей для роста в армии и больше положительных стимулов, чтобы присоединиться к обороне. Я рассчитываю, что каждый элемент изменений, которые сейчас внедряются, за это лето покажет свою эффективность. Министерство обороны представит детали решений", – отметил Зеленский.

Реформа армии: что известно

Напомним, ранее стало известно, что реформа украинской армии также коснется и процесса бронирования работников. На фоне этого министр экономики Алексей Соболев отмечал, что украинские предприятия, имеющие статус критически важных для бронирования работников, должны подтвердить свою критичность до сентября 2026 года.

"То есть до 1 сентября они должны пройти этот механизм. Раз в полтора года, в условиях военного положения, пересматривать критичность предприятий, которые реально критичны для экономики государства, нам кажется справедливым", – подчеркнул Соболев.

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