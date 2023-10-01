В ЕС хотят понять, почему в некоторых случаях, европейская поддержка для Украины не воспринимается такой важной, какой она есть.

Страны-члены Европейского Союза и руководящие институты ЕС вместе выделили на поддержку Украины наибольшую сумму в мире, которая достигла 85 миллиардов евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на пресс-конференции в Киеве.

В частности, высокий представитель ЕС подробно рассказал о сегодняшней встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, во время которой были обсуждены военная поддержка украинской армии и ситуация на поле боя с военной точки зрения.

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"Я не могу сообщить все, о чем мы обменивались информацией. Но эта встреча была направлена на определение приоритетов с министром обороны. Чтобы сказать ему, что мы делаем, что мы можем сделать еще, каковы наиболее насущные потребности с точки зрения боеприпасов, обучения, предоставления оружия, которым вы можете одержать победу. И также, чтобы лучше понять, почему в некоторых случаях, наша поддержка не воспринимается такой важной, какой она есть", - подчеркнул Боррель.

В этой связи, высокий представитель ЕС привел статистические данные.

"Наша военная поддержка достигла 25 млрд евро. А в целом, военная, гражданская и гуманитарная помощь достигли цифры 85 млрд евро, выделенных совместно странами-членами и европейскими институтами. Это самая высокая сумма в мире", - подчеркнул Боррель.

Он сказал, что заверил Умерова, что ЕС работает ради мира, но одновременно должен поддерживать Украину.

Евросоюз поддерживает Украину в войне против России

Напомним, что 1 октября Жозеп Боррель прибыл в Киев и заявил, что в Европейском Союзе не ждут урегулирования бюджетных вопросов в Соединенных Штатах Америки относительно помощи Украине, а увеличивают поддержку.

Недавно семь из 27 стран Европейского союза уже заказали артиллерийские снаряды калибра 155 мм для Украины за схемой, которую блок согласовал весной.

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