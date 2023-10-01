В ЕС рассматривают различные предложения о выделении на финансирование Украины 50 млрд евро и еще 20 млрд евро на Вооруженные Силы Украины.

В Европейском Союзе не ждут урегулирования бюджетных вопросов в Соединенных Штатах Америки относительно помощи Украине, а увеличивают поддержку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на пресс-конференции в Киеве.

Высокий представитель ЕС выразил понимание, что широкая общественность заинтересована последними решениями Конгресса США по бюджетным вопросам.

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"Несколько дней назад состоялось еще одно голосование, когда демократы и часть республиканцев проголосовали за выделение 300 миллионов долларов для Вооруженных сил Украины. Поэтому, мы считаем, что на правильном пути", - сказал Боррель.

В то же время, он сказал, что в ЕС были удивлены, что "договоренность в последний момент приобрела такой вид, что мы должны глубоко и тщательно сожалеть". "Мы верим, что это еще не последнее слово. После услышанного от президента Байдена, который призвал это решение пересмотреть, я надеюсь, что это не будет окончательным решением, и Украина и в дальнейшем будет иметь поддержку со стороны США", - подчеркнул Боррель.

"С нашей стороны, мы не ждали того, когда это решение будет принято, чтобы увеличить наши предложения для поддержки Украины", - сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС напомнил, что Европейская комиссия недавно объявила предложение для стран-членов выделить на финансирование Украины 50 млрд евро.

Также Боррель отметил, что ранее на неформальной встрече Совета ЕС в Толедо он предложил создать внутренний фонд в рамках Европейского фонда мира на сумму 20 млрд евро на четырехлетний период.

"Обсуждение продолжается. Все надо рассмотреть вместе. Но, это свидетельствует, что наша поддержка для Украины не только продолжается, но и увеличивается", - подчеркнул Боррель. Высокий представитель ЕС надеется, что страны-члены примут соответствующие решения до конца этого года.

"Посмотрим, что будет происходить в Соединенных Штатах. Но с нашей стороны мы продолжим поддерживать и увеличивать нашу поддержку", - заявил Боррель.

В то же время, как подчеркнул Боррель, поддержка Украины от Евросоюза "не зависит от того, как будет развиваться война в последующие дни или недели", так как украинские военные сражаются с большой отвагой в условиях значительных российских оборонительных фортификационных сооружений.

"Спутниковые снимки показывают, что в некоторых случаях эти фортификации размещаются в глубину и ширину на 25 км. Поэтому контрнаступление является сложной задачей на территории, которая полностью заминирована, что делает очень сложным использование механизированной военной техники для того, чтобы быстро продвигаться", - подчеркнул Боррель.

Поэтому он пояснил, что помощь ЕС не зависит от однодневных продвижений, а является постоянной и структурированной поддержкой, поскольку приходится сталкиваться с экзистенциальной угрозой для Европы.

Боррель сказал, что для того, чтобы украинцы на поле боя были более успешными, их нужно снабжать лучшим оружием быстрее.

Сокращение расходов бюджета США

Как сообщал УНИАН, на протяжении последних недель в США обострился внутриполитический кризис на фоне фактического начала предвыборной президентской кампании. Из-за позиции части республиканцев, выступающих за резкое сокращение расходов бюджета, в том числе и на помощь Украине, Конгресс не смог вовремя принять государственный бюджет на следующий финансовый год, стартующий 1 октября.

Получать одобрение помощи Украине в Конгрессе США становится все сложнее. Почти половина республиканцев в Палате представителей проголосовали за исключение 300 миллионов долларов из бюджета на оборону, предназначенных для обучения украинских солдат и закупки оружия.

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что это значит для Украины. Она убеждена, что принятие временного бюджета США, в котором нет новых расходов на поддержку Украины, для украинского государства означает продолжение работы с партнерами.

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