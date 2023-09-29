Литва и Люксембург входят в семерку.

Семь из 27 стран Европейского союза уже заказали артиллерийские снаряды калибра 155 мм для Украины по схеме, которую блок согласовал весной.

Как пишет Reuters, эти страны подписали соглашения с Европейским оборонным агентством (EDA) на поставку снарядов для четырех "современных огневых платформы, разработанных и изготовленных в Европе". Речь идет о французских CAESAR, польских Krab, немецких PzH2000 и словацких Zuzana C/2000.

В EDA заявили, что соглашения касаются как готовых снарядов, так и компонентов, таких как запалы, заряды и капсулы.

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"Семь государств-членов уже разместили заказ на боеприпасы калибра 155 мм по ускоренной процедуре EDA. Другие заказы, например, для целей пополнения национальных запасов, могут материализоваться в ближайшие недели и месяцы", – сообщило агентство.

В EDA отказались назвать эти семь стран или раскрывать размер заказов, заявив, что значительная часть информации является конфиденциальной. Литва и Люксембург по запросу Reuters подтвердили, что вошли в эту семерку.

Размещая заказы до конца этого месяца, страны имеют право на возмещение расходов за счет фонда European Peace Facility. Представители Люксембурга заявили, что страна не будет требовать компенсации.

Боеприпасы за 2 миллиарда евро - это надо знать

В начале года, на фоне использования на фронте тысяч артиллерийских боеприпасов ежедневно, западные союзники Украины активизировали усилия по их закупке и производству.

В марте в ЕС согласились поставить Украине миллион дефицитных артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев.

Впоследствии главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что более 20 стран-членов ЕС будут участвовать в проекте по обеспечению украинских сил снарядами. Речь шла о доставке боеприпасов из имеющихся запасов, осуществлении совместных закупок и производстве снарядов.

Всего на поставку боеприпасов было выделено 2 миллиарда евро. Половину суммы должны были направить на компенсацию средств, которые будут потрачены на совместные закупки снарядов.

Первый миллиард евро в рамках этой программы был выделен Евросоюзом 13 апреля. Выделение еще одного миллиарда приняли в начале мая.

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