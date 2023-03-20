На встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе согласовали поставки Украине миллиона артиллерийских боеприпасов.
Как пишет The Guardian, это подтвердил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на полях встречи.
"Мы достигли политического консенсуса по отправке в Украину 1 миллиона снарядов калибра 155 мм", – сказал он.
По словам Певкура, снаряды будут отправлены в течение 12 месяцев. Он отметил, что нужно решить "много, много" деталей.
"Самое важное, чтобы мы завершили эти переговоры, и это показывает мне одно: если есть желание, найдется способ", – добавил он.
Боеприпасы для Украины - что надо знать
Во время этой фазы войны с Россией украинские силы используют безумное количество боеприпасов. Financial Times сообщала о 5 тысяч артиллерийских выстрелов ежедневно.
Из-за такого объема у стран-партнеров возник ряд проблем с обеспечением. В НАТО заявляли, что война в Украине истощает запасы боеприпасов и заявляли о необходимости наращивать их производство. Однако в Европе возник серьезный дефицит взрывчатки.
Ранее стало известно, что в Евросоюзе обсуждают план по закупки боеприпасов для Украины. Речь шла как о передаче имеющихся, так и о закупке в других странах.