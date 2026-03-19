Валютный рынок в конце марта лихорадит: чего ждать от курса доллара в Украине

Импортеры топлива оказывают усиленное давление на валютный рынок.

Последние дни марта для валютного рынка, вероятно, не будут простыми: курсовые колебания останутся ощутимыми, а внешний фон не добавляет уверенности.

При этом, как отметил в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, между "нервным рынком" и "опасным рынком" – большая разница, и нынешняя ситуация скорее относится именно к первой категории.

"Спрос на валюту пока что выглядит выше сезонной нормы. Однако в то же время нет оснований считать, что эти факторы способны спровоцировать какие-то непреодолимые или разрушительные процессы", – сказал он.

По его словам, на внутреннем рынке сейчас действуют два встречных потока. Первый – это аграрии, которые накануне посевной остаются активными продавцами валютной выручки. Именно аграрный сектор дает рынку часть того предложения, которое позволяет компенсировать повышенный спрос. Это уже знакомый сезонный сценарий, и в конце марта он продолжит работать.

Второй поток – импортеры топлива. Именно из-за них усиливается давление на валютный рынок, поскольку они активно выходят на него за валютой для закупок. Их поведение выглядит довольно активным, а местами даже нетипичным для этого периода. Именно поэтому спрос остается высоким. Это и есть тот дисбаланс, который объясняет нестабильное поведение рынка и его склонность к ежедневным колебаниям.

"Внешний контекст также не способствует быстрому успокоению. Если бы события на Ближнем Востоке утратили остроту или, по крайней мере, стали более предсказуемыми, если бы с нефтяного рынка исчезла нервозность, а цены на нефть начали двигаться вниз, это неизбежно повлияло бы и на поведение украинских импортеров энергоресурсов. Их спрос на валюту мог бы уменьшиться, а рынок получил бы шанс на постепенное достижение равновесия", – говорит банкир.

Однако, по его мнению, пока оснований для такого оптимистичного сценария недостаточно: ситуация в мире меняется слишком быстро, а возвращение к условному состоянию "мира" выглядит маловероятным. Поэтому высокий спрос на валюту, скорее всего, еще некоторое время будет сохраняться по инерции.

Что касается евро, то здесь, по словам эксперта, картина спокойнее: поскольку курс евро в Украине напрямую зависит от соотношения в паре доллар/евро, а внутренний рынок лишь отражает глобальные изменения.

"По состоянию на последние дни марта есть все основания ожидать, что основные колебания евро будут оставаться в пределах 51–51,5 грн. Это довольно узкий коридор, который свидетельствует об относительной предсказуемости этой валюты. Причина заключается в том, что на мировых рынках доллар сейчас укрепляется: инвесторы воспринимают его как "сейф" и переводят в него капитал", – сказал Лесовой.

Ожидается, что в период 23-29 марта соотношение доллара к евро составит 1,14-1,15. Поэтому евро, несмотря на общую международную нервозность, пока выглядит более стабильно, чем доллар на внутреннем украинском рынке.

По прогнозу банкира, с 23 по 29 марта коридоры валютных колебаний составят 43,75-44,35 грн/долл. и 49,5-52 грн/евро (на межбанке) и 44-44,5 грн/долл. и 50,5-52 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 19 марта вырос на 10 копеек и составил 44,20 гривни за доллар, а курс евро вырос также на 10 копеек и составил 51,05 гривни за евро.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара составлял 44,29 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 44,15 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах составлял 51,22 грн/евро, а курс продажи – 51 гривня.

