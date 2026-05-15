НБУ выпустил в оборот сразу две специальные памятные монеты: кому они посвящены (фото)

Национальный банк сегодня, 15 мая, ввел в обращение две новые памятные монеты - "Расстрелянное возрождение. Иван Падалка" и "Расстрелянное возрождение. Майк Йохансен".

Как сообщает пресс-служба регулятора, эти монеты продолжают тематическую линию, посвященную "Расстрелянному возрождению" и его деятелям, которые в 20-х - начале 30-х годов XX века стали символом мощного культурного прорыва Украины, но были безжалостно уничтожены тоталитарным советским режимом.

"Иван Падалка - художник-монументалист, график и педагог, талантливый ученик Михаила Бойчука. Майк Йогансен - поэт, прозаик, переводчик, лингвист, сценарист и критик. Эти украинские художники в 1937 году были репрессированы и расстреляны тоталитарной властью Советского Союза, а их имена на протяжении многих лет были под запретом", - говорится в сообщении.

Обе памятные монеты имеют общий символический аверс с надписью "СЛОВО" - названием легендарного харьковского дома, где рождались идеи, изменившие украинскую культуру, и который в то же время стал свидетелем трагической судьбы своих обитателей.

В текстуре букв просматривается росток озимой пшеницы - образ молодого поколения художников, жизнь и творчество которых были цинично сломлены тоталитарной властью.

Трагизм исторической эпохи подчеркивает простреленная буква "О", из которой стекает кровь, напоминая о болезненной ране в истории Украины и несбывшихся мечтах талантливых художников.

Памятные монеты имеют номинал 5 гривень, изготовлены из нейзильбера, украшены цветной печатью. Тираж каждой - до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Продажа этих монет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнется с 19 мая 2026 года.

В апреле Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету, посвященную представителю фауны Чернобыля - зубру.

Также 24 февраля НБУ ввел в обращение три новые памятные монеты, посвященные единству Украины и ее регионам. В рамках серии "Мы сильны. Мы вместе" были выпущены памятные монеты, посвященные прифронтовым регионам - Запорожской области, Харьковщине и Херсонщине.

