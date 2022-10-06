В частности, объемы интервенций НБУ должны быть значительно меньше, чем сейчас.

Основной предпосылкой для возвращения к плавающему валютному курсу является сбалансирование состояния валютного рынка.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук во время онлайн-конференции.

"Прежде всего, основной предпосылкой для возвращения к плавающему курсу является более сбалансированное состояние валютного рынка", - сказал он.

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По словам Николайчука, объемы интервенций НБУ должны быть значительно меньше, чем летом и в сентябре, когда регулятор ежемесячно тратил 3-4 млрд долл. для сохранения курсовой устойчивости.

"При таких объемах трудно говорить о возможности плавающего курса. Для того, чтобы такое состояние валютного рынка сформировалось, нам нужен более стабильный транспортный морской коридор, способность экспортировать свою продукцию, потому что железнодорожные и автомобильные пути ограничены. Плюс нам нужен уровень снижения рисков безопасности, чтобы население и бизнес не так активно пытались перевести свои средства из гривневых активов в доллары, как сейчас", - отметил замглавы Нацбанка.

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