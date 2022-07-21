Национальный банк Украины поднял курс доллара к гривне сразу на 25%.
Официальный курс доллара на четверг, 21 июля, составляет 36,5686 грн/долл., говорится на сайте НБУ.
Отмечается, что это было сделано из-за того, что очень дорого стоило для золотовалютных резервов Украины сдерживание официального курса на уровне 29,25.
"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для различных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны", - говорится в сообщении.
При этом условия установления курса продажи и покупки валюты в наличном и безналичном сегментах рынка остаются неизменными. Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и в дальнейшем будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального. Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и в дальнейшем будет определяться спросом и предложением на нем.
Напомним, 24 февраля 2022 года Национальный банк зафиксировал официальный курс гривни на уровне 29,25 грн/долл. Стоит отметить, что именно в этот день РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.
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