Теперь один доллар в нашей стране по официальному курсу стоит дороже 36 гривень.

Национальный банк Украины поднял курс доллара к гривне сразу на 25%.

Официальный курс доллара на четверг, 21 июля, составляет 36,5686 грн/долл., говорится на сайте НБУ.

Отмечается, что это было сделано из-за того, что очень дорого стоило для золотовалютных резервов Украины сдерживание официального курса на уровне 29,25.

"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для различных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны", - говорится в сообщении.

При этом условия установления курса продажи и покупки валюты в наличном и безналичном сегментах рынка остаются неизменными. Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и в дальнейшем будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального. Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и в дальнейшем будет определяться спросом и предложением на нем.

Напомним, 24 февраля 2022 года Национальный банк зафиксировал официальный курс гривни на уровне 29,25 грн/долл. Стоит отметить, что именно в этот день РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

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