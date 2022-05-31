Официальный курс гривни к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

Национальный банк отпустит курс гривни в свободное плавание, когда будет работающая экономика, налаженный украинский экспорт и четкое понимание относительно войны.

Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире общенационального телемарафона.

"Мы вернемся к довоенной политике (плавающего курса гривни - УНИАН), когда будет работающая экономика, налаженный украинский экспорт и четкое понимание относительно войны. С начала войны Нацбанк зафиксировал курс гривни к доллару и евро, ведь на период войны такое решение имеет больше преимуществ, чем недостатков", - отметил Фурман.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривни к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

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