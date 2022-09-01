В начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, прогнозируют в Минэкономики.

В 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Такой прогноз делают в правительстве. По данным источников в Кабинете министров, соответствующие показатели заложены в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики, передает "Экономическая правда".

По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50.

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Кроме того, ожидается, что цены в 2023 году продолжат стремительно расти. В макропрогнозе заложена инфляция в 30,6% (по состоянию на июнь она составляла 22,2%).

ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики. А уровень безработицы, скорее всего, составит 28,2%, средняя зарплата – 18 тысяч 508 гривень.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

НБУ 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

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