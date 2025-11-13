Наибольшую прибыль можно получить от монет с низким тиражом, низким оборотом, а также старых банкнот и монет.

В Польше продали банкноту номиналом 500 злотых времен восстания Костюшко за 350 900 злотых. Это одна из самых редких банкнот, датируемая 1794 годом, пишет информационный портал "InPoland".

Начальная цена банкноты на аукционе польского аукционного дома Wójcicki составляла 150 000 злотых.

Отмечается, что на современных монетах и банкнотах, находящихся в обращении, можно заработать, но не много. Иногда в мире нумизматики набирает обороты "мода" на коллекционирование монет определенного года, серии или тех, что начинаются с определенного номера. Тогда, теоретически, рядовой человек может случайно найти такую банкноту в своем кошельке и получить приятный бонус.

На практике такие ситуации случаются очень редко. Например, в 2024 году банкнота номиналом 50 злотых серии AA 1994 года была продана на Onebid за 3480 злотых.

"Нумизматы, которые серьезно относятся к коллекционированию, могут заинтересоваться современными банкнотами, если они чем-то выделяются, в частности, ошибки печати, смещение печатных фрагментов, отсутствует голограмма, орфографические ошибки, двойные номера. Обычно такие банкноты не должны попасть в оборот, однако такие ситуации случаются", - говорится в материале.

Наибольшую прибыль можно получить от монет с низким тиражом, низким оборотом на рынке, а также старых банкнот и монет. В Польше коллекционеры, среди прочего, сосредотачиваются на предметах времен Второй Польской Республики. Например, монета Nike 1932 года номиналом 5 злотых была продана за 21 850 злотых на аукционном сайте Onebid.

Монеты в Украине

Как писал УНИАН, некоторые памятные монеты, которые выпустил Национальный банк Украины, стали хитами сразу после старта продаж, и цена на них у коллекционеров взлетела в разы.

По словам финансового аналитика Алексея Козырева, например, набор из двух памятных монет "Обитатели морских глубин" буквально за неделю после старта продаж подорожал почти в пять раз.

Национальный банк Украины в ноябре представил новую серебряную памятную монету "Архангел Михаил". Этот выпуск продолжает серию "Духовные сокровища Украины" и посвящен одному из самых почитаемых небесных покровителей украинского народа - архангелу (архистратигу) Михаилу.

