Монета номиналом 10 гривень изготовлена из серебра 999 пробы.

Национальный банк Украины представил новую серебряную памятную монету "Архангел Михаил". Как сообщила пресс-служба регулятора, этот выпуск продолжает серию "Духовные сокровища Украины" и посвящен одному из самых почитаемых небесных покровителей украинского народа - архангелу (архистратигу) Михаилу.

Основой дизайна новой монеты стал образ архистратига Михаила с диаконских врат Жолковского иконостаса (конец XVII в.), созданного выдающимся украинским мастером Иваном Рутковичем.

На аверсе изображены царские врата Жолковского иконостаса с молитвой к архангелу Михаилу - одним из самых распространенных христианских обращений к небесному военачальнику. Над вратами - стилизованная арка, символизирующая свет, побеждающий тьму. Сверху надпись: ХТО КАК БОГ - традиционное обращение к архистратигу.

На реверсе - образ архангела Михаила с иконы Жолковского иконостаса, выполненный с применением локальной позолоты и цветной печати. Фон реверса украшен растительным орнаментом в стиле барокко.

Номинал монеты - 10 гривень, она изготовлена из серебра 999 пробы.

"Начало продаж: с 11 ноября 2025 года. Приобрести монету можно будет на сайте интернет-магазина нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов", - сообщили в Нацбанке.

В ноябре Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету "Год Лошади", посвященную тому, что по китайской астрологии 2026 год пройдет под знаком Огненной (Красной) Лошади. Номинал этой монеты равен 5 гривням, а тираж составляет 80 тысяч штук.

Ранее финансовый аналитик Алексей Козырев рассказал, какие памятные монеты, выпущенные Нацбанком,стали хитами сразу после старта продаж, и цена на них у коллекционеров взлетела в разы.

