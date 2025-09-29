Монета весом в треть килограмма была отчеканена 400 лет назад.

В Швейцарии хотят продать с аукциона "самую дорогую золотую монету всех времён" возрастом около 400 лет. Об этом пишет Bild.

Монета номиналом в 100 дукатов с изображением Фердинанда III Габсбурга весит целых 348,5 грамма. Ее отчеканили в 1629 году как дар немецким князьям от молодого на тот момент австрийского эрцгерцога, короля Венгрии, Хорватии и Богемии, которому еще только предстояло стать императором Священной Римской империи.

Считается, что это самая крупная из когда-либо отчеканенных монет. По крайней мере в Европе. Всего было изготовлено лишь три экземпляра, что делает ее еще и одной из самых редких.

Как пишет Bild, монета является частью коллекции Путешественника – таинственного немецкого коллекционера, имя которого публично не раскрывается. Известно, что в 1930-годы он собрал более 15 тысяч монет, но в годы Второй мировой войны Путешественник спрятал свою коллекцию под землей, как настоящий клад, опасаясь, что сокровища у него отберут. Коллекция пролежала в тайнике около полувека, пока не была найдена уже потомками Путешественника.

Вся коллекция оценивается как минимум в 100 млн долларов. Конкретно монета Фердинанда III оценивается в 2,14 млн евро.

Как писал УНИАН, Нацбанк выставил на продажу уникальные золотые монеты, которые чеканились в период с 1996 по 2010 год. Самая дешевая из них обойдется в 90 тысяч гривен.

А в скором времени коллекционную ценность начнут обретать и обычные 10-копеечные монеты. С октября Нацбанк начнет постепенно выводить их из оборота.

