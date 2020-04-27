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Глава Минфина ожидает до конца года два транша МВФ на $3,5 миллиарда

14:55, 27 апреля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Министерство финансов ожидает, что до конца 2020 года Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы перечислит Украине два транша на общую сумму 3,5 млрд долл.

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Об этом во время онлайн-заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, добавив, что сейчас министерство ведет переговоры с Фондом.

«На данный момент момент идет речь о 3,5 млрд долларах и, соответственно, о двух траншах. Первый транш – 1,75 и второй транш – 1,75», - сказал он.

По словам министра, общий объем новой двухлетней программы сотрудничества Украины с МВФ должен составить не менее 8 млрд долл.

Также Марченко сообщил, что Украина не обращалась к МВФ за отдельным кредитом в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

«Украина работает над структурной программой EFF (программа расширенного финансирования, Extended Fund Facility - УНИАН), по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть, мы считаем, что по структурной программе можем получить всю необходимую нам помощь», - сказал министр.

«Если мы обсуждаем программу EFF, значит, мы идем в рамках этой программы. Если бы мы пошли на программу RFI (инструмент быстрого финансирования Rapid Financing Instrument - УНИАН), то мы бы получили меньшую сумму денег, на короткий срок с худшими условиями», - добавил Марченко.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

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