Первый весомый шаг может сделать страна, которая не является членом ЕС.

Для обеспечения насущных финансовых потребностей Украины на 2026 год первой может выделить средства под замороженные росактивы Великобритания, которая не является членом Европейского Союза с начала 2020 года.

Такое развитие событий в разговоре с УНИАН прогнозирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Первый шаг сделают британцы, потому что у них 33 миллиарда долларов замороженных росактивов сегодня есть. Вполне вероятно, они это сделают", - предполагает Пендзин.

Видео дня

Великобритания не имеет для этого видимых препятствий, в отличие от ЕС. Для того, чтобы предоставить Украине репарационный кредит, нужен 100% консенсус всех стран-членов Евросоюза. Некоторые до сих пор колеблются.

"Наши с вами друзья-европейцы живут между двумя большими эмоциями - эмоцией страха и эмоцией жадности. В зависимости от того, какая эмоция преобладает, они принимают те или иные решения", - говорит нам Пендзин.

При этом экономист отмечает, что на сегодня в Евросоюзе достаточно политиков, которые понимают, что не дать Украине деньги - это поставить крест на самой Европе. Поэтому механизм поддержки Киева в ближайшее время может быть следующим.

"Я думаю, мы будем иметь решение, которое предлагал в свое время Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон, - УНИАН). Когда отдельные европейские страны примут решение о выпуске евробондов, с которых будут собраны средства для передачи Украине на 2026 год. И будут дальше доказывать юридические основания для конфискации российских замороженных активов", - выстраивает рабочую модель Пендзин.

Евросоюз пока не готов отдать деньги Украине, но точно не отдаст их США - как предполагал изначальный "мирный план" Трампа.

"Этого не будет, потому что ни один европейский политик это не согласует. Мы уже услышали заявление канцлера Германии Мерца, президента Франции Макрона. Я думаю, это просто розовые мечты Трампа, которые никогда не осуществятся. Европа эти деньги не отдаст ни США, ни РФ ни при каких условиях. Европа будет делать все, чтобы держать как можно дольше у себя эти активы", - объясняет специалист.

По мнению Пендзина, основная причина задержек средств - чисто финансовая.

"Бельгийцы живут с этих денег, это огромные средства. Кто бы стал это отдавать?" - констатирует он.

Однако даже в случае изменения решения бельгийского премьера Барта Де Вевера относительно передачи росактивов - на пути к предоставлению Киеву денег существует еще одна "скрытая угроза".

"Мы все время говорим Бельгия, Бельгия, и забываем, что у нас есть Баба-яга Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, - УНИАН), который точно этого не согласует. Не только в бельгийцах дело. Сейчас мы обсуждаем юридические моменты. Даже когда они будут готовы, вылезет Орбан - который сейчас, кстати, собирается ехать в Москву", - напоминает Пендзин.

Несмотря на все препятствия, экономист уверяет, что Европа не откажется от финансирования Украины - этого не будет.

"Я думаю, это будут на какую-то сумму облигации европейских стран. Будут механизмы, которые пока не будут задействовать росактивы. Будут расширять ранее названные источники", - уверен экономист.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Киев требовал от Евросоюза решительных действий по росактивам из-за существенного дефицита проекта бюджета на 2026 год. Окончательное решение в этом году должны были принять 18 декабря в Брюсселе.

Зато в последнюю пятницу ноября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил неубедительный тезис о том, что финансирование Украины за счет росактивов может сорвать потенциальную "мирную сделку".

Некоторые дипломаты в ЕС неофициально отреагировали на такое заявление бельгийского чиновника, предположив, что Бельгия имеет скрытую мотивацию. Налоги с росактивов, львиная доля которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, поступают в бельгийский бюджет.

Вас также могут заинтересовать новости: