Бельгия хочет финансовых гарантий от правительств ЕС в сумме более 140 млрд евро, которые могут быть выплачены в течение нескольких дней.

Европейские правительства обвиняют Бельгию в том, что она выдвигает чрезмерные требования по гарантиям на случай, если Кремль подаст иск из-за предоставления Украине финансирования под 140 миллиардов евро замороженных российских активов.

Как пишет Politico, это может сорвать переговоры по плану Евросоюза предоставить Киеву заем под эти активы накануне ключевого декабрьского саммита. Европейская комиссия планирует в ближайшее время обнародовать правовую рамку этого займа, чтобы фонд поддержки Украины не опустел в апреле. Лидеры ЕС обсудят это на встрече в середине декабря.

Отмечается, что репарационный кредит вызывает серьезные споры с правительством Бельгии, поскольку для финансирования Киева планируют использовать денежную стоимость замороженных российских активов, размещенных на бельгийской территории.

На фоне опасений российского ответа премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивает, чтобы правительства ЕС предоставили стране финансовые гарантии, которые превышают 140 миллиардов евро и могут быть выплачены в течение нескольких дней. Он также хочет, чтобы срок действия этих гарантий длился дольше, чем санкции ЕС против России.

Европейские правительства готовы гарантировать заранее определенную сумму, но не хотят соглашаться на то, что они называют "открытым чеком". Четыре дипломата ЕС в комментарии Politico заявили, что не могут принять условия Де Вевера, ведь это поставило бы финансовую стабильность их стран в зависимость от судебного решения, которое может потребовать миллиардных выплат даже спустя годы после завершения войны в Украине.

"Если [гарантии] бесконечны и безграничны, то во что мы ввязываемся?" - цитирует издание одного из европейских дипломатов.

Чтобы заручиться политической поддержкой, Еврокомиссия показала некоторым послам ЕС части законодательного предложения, однако конкретная сумма гарантий в документе пока не заполнена.

При отсутствии прогресса наиболее вероятной альтернативой может стать выпуск дополнительных долговых обязательств Евросоюза для покрытия бюджетного дефицита Украины. Однако эта идея не пользуется популярностью среди большинства правительств ЕС, ведь предполагает использование средств налогоплательщиков.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Европейские партнеры хотят предоставить Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских активов в Европе в качестве репарационного кредита. Однако Бельгия, на территории которой находится большая часть активов, выступает против. Основная причина - опасения относительно будущих исков РФ против страны. Поэтому Бельгия требует у ЕС гарантий выплаты этой суммы.

Страны Европейского Союза все сильнее давят на Бельгию, требуя объяснить, что она делает с налоговыми доходами от замороженных российских активов на 140 миллиардов евро, которые хранятся в Брюсселе.

ЕЦБ отказался предоставить гарантии для выплаты "репарационного кредита" Украине на сумму 140 млрд евро, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами. По данным The Financial Times, это решение базируется на выводе, что предложение Еврокомиссии выходит за пределы мандата банка.

