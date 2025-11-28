План Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования Украины может поставить под угрозу шансы на достижение потенциального мирного соглашения.
Такое мнение высказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, пишет Reuters. "Поспешное продвижение предлагаемой схемы репарационного кредитования, в качестве сопутствующего ущерба, привело бы к тому, что мы, как Евросоюз, препятствуем достижению окончательного мирного соглашения", - считает бельгийский премьер.
Издание отметило, что свою мысль на тот счет де Вевер изложил в письме, которое отправил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Репарационный кредит для Украины
В октябре лидеры ЕС пытались на саммите пытались согласовать план использования 140 милрд евро из замороженных российских активов в Европе в качестве кредита для Украины, но не смогли заручиться поддержкой Бельгии, где хранится значительная часть российских денег.
Европейская комиссия не ответила на запрос о комментарии вне рабочего времени.
Еврокомиссия надеется учесть обеспокоенность Бельгии в проекте правового предложения, которое она представит на этой неделе, об использовании замороженных активов для поддержки Киева в 2026 и 2027 годах.