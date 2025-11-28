Дипломаты ЕС считают, что Бельгия имеет скрытую мотивацию в отношении замороженных российских активов.

Страны Европейского союза все сильнее давят на Бельгию, требуя объяснить, что она делает с налоговыми доходами от замороженных российских активов на 140 миллиардов евро, которые хранятся в Брюсселе. Они обвиняют правительство Барта де Вевера в том, что то не раскрывает эту информацию полностью, пишет Politico.

Еврокомиссия хочет, чтобы все 27 стран ЕС согласились предоставить эти российские резервы Украине как репарационный кредит для спасения украинской экономики. Решение должны принять на саммите 18 декабря. Но бельгийский премьер-министр Барт де Вевер сопротивляется, утверждая, что Бельгия рискует, если Россия когда-то потребует вернуть эти деньги.

Как пишет издание, пять дипломатов из разных европейских стран пожаловались, что Бельгия имеет скрытую мотивацию: эти активы приносят налоговые поступления. Они напоминают, что в прошлом году Бельгия взяла международное обязательство раскрывать, как использует налоги с этих средств - и что эти деньги должны были идти Украине. Налоги же все еще зачисляются в бельгийский бюджет, и проверить выполнение обещаний невозможно. Бельгия настаивает, что ничего не нарушает.

Если Бельгия и дальше будет блокировать передачу замороженных средств Украине, дипломаты предупреждают: к саммиту ЕС страны все больше будут задавать вопросы, не зарабатывает ли Бельгия на этих налогах или не задерживает ли выплаты Киеву.

"Учитывая постоянное затягивание, возникает вопрос, понимают ли в Брюсселе, что речь идет о безопасности всей Европы", - цитирует Politico высокопоставленного дипломата ЕС.

Отследить движение этих средств сложно. Например, Институт Киля оценивает общие обязательства Бельгии перед Украиной в 3,44 млрд евро с начала войны до 31 августа 2025 года. Для сравнения: только за 2024 год налоги с российских активов составили 1,7 млрд евро.

Бельгийское правительство отвергает критику и говорит, что весь налог с доходов от активов, размещенных в Euroclear в Брюсселе, "зарезервирован" для Украины. Но прямо не отвечает, перечислены ли эти средства уже полностью. Бельгия также утверждает, что оказывает Украине помощь не только за счет этого налога: с 2022 года она выделила почти 1 млрд евро на военную и другую поддержку.

Поскольку российские активы хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear, Бельгия взимает 25% корпоративного налога с доходов, полученных в качестве процентов.

"Эти средства полностью предназначены для Украины: на военное оборудование, обучение, а также отдельные гражданские нужды, такие как скорые", - заявил бельгийский чиновник.

Отмечается, что раздражение союзников в ЕС растет, потому что проблему непрозрачности должны были решить еще в прошлом году. В 2024 году некоторые страны Запада обвиняли Бельгию в том, что та часть налоговых поступлений тратит на собственные бюджетные нужды. В ответ правительство тогда пообещало переводить эти деньги в общий финансовый инструмент Евросоюза и G7 для Украины. Но этого так и не сделало - и не объяснило, почему.

Репарационный кредит - последние новости

В октябре лидеры ЕС во время саммита пытались согласовать план использования 140 миллиардов евро из замороженных российских активов в Европе в качестве репарационного кредита для Украины. Однако Бельгия, где хранится значительная часть российских денег, выступила против.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявлял, что план Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования Украины может поставить под угрозу шансы на достижение потенциального мирного соглашения.

Украина требует от европейских союзников принять политическое решение о предоставлении репарационного кредита в размере 140 млрд евро, основанный на замороженных государственных активах России, в следующем месяце.

