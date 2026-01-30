Когда Украина получит первые деньги из кредита на €90 миллиардов: в ЕС назвали четкие сроки

Домбровскис провел переговоры о кредите с министрами финансов и обороны Украины.

Европейский Союз планирует предоставить Украине первый транш из кредита на 90 миллиардов евро уже в апреле. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис в соцсети X.

Он отметил, что провел продуктивные переговоры по подготовке кредита с министром финансов Украины Сергеем Марченко и министром обороны Михаилом Федоровым.

"Мы работаем над утверждением пакета в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, планируя первую выплату в начале апреля", - написал Домбровскис.

Следует отметить, что деньги от ЕС должны поступить именно тогда, когда у Украины закончатся средства на поддержку дефицита бюджета. Как сообщала председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, правительство и парламент готовились к задержкам международного финансирования, и Украина имеет средства для покрытия дефицита бюджета и обеспечения всех выплат на первый квартал 2026 года.

Кредит на 90 миллиардов от ЕС – главные новости

В декабре 2025 года Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Украина будет обязана вернуть эти средства только после того, как Россия выплатит репарации. До того времени замороженные российские активы останутся заблокированными, а ЕС оставляет за собой право использовать имеющиеся денежные остатки для финансирования этого кредита.

В январе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен разделить 90 миллиардов евро, одобренных для Украины, на две части: одну треть для общего бюджета и две трети для военных поставок.

21 января депутаты Европарламента одобрили "усиленное сотрудничество" по предоставлению Украине кредита в 90 миллиардов евро. Накануне, 20 января, они решили ускорить работу над займом и сопутствующими предложениями.

