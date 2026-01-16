На весь год не хватит: когда в Украине закончатся деньги без новой помощи Запада

Самыми проблемными остаются требования МВФ по налогообложению посылок и обложению НДС ФОПов.

Правительство и парламент готовились к задержкам международного финансирования, и на первый квартал Украина имеет достаточно средств для покрытия дефицита бюджета и обеспечения всех выплат. Об этом сообщила председатель Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Я подчеркнула, что правительство и парламент готовились к задержкам финансирования, поэтому на первый квартал 2026 года у нас достаточно международных средств для покрытия дефицита бюджета и обеспечения всех выплат, которые гарантирует государство", - сообщила Пидласа.

При этом, по ее словам, необходимо как можно быстрее утвердить программу сотрудничества на заседании совета директоров МВФ, чтобы открыть путь к получению бюджетного финансирования ЕС и Фонда. Нардеп отметила, что бюджетный комитет Рады внес вклад в выполнение 1 из 4 "маяков" - принятие госбюджета-2026.

"Наиболее проблемными для голосования в Раде остаются требования об отмене льгот на налогообложение посылок и обложения НДС ФЛП. Мы привели аргументы за ослабление этих требований (это возможно до утверждения программы сотрудничества Советом директоров) – в частности, что отсутствие света, отопления и постоянные обстрелы не способствуют ведению бизнеса", – подчеркнула депутат.

Программа МВФ для Украины - главные новости

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, которая 16 января неожиданно прибыла в Киев, рассказала, что в ближайшие недели планирует отправить программу объемом 8,1 миллиарда долларов на утверждение совету директоров Фонда.

Она заявила, что проинформировала украинские власти о необходимости отмены льготы по уплате НДС. В то же время она уточнила, что для утверждения новой программы МВФ будет требовать не принятие этого решения, а только внесение соответствующего законопроекта в парламент.

