В ЕС рассказали, как будет разделен кредит на 90 миллиардов евро для Украины

60 млрд евро будут использованы для закупки военного оборудования из стран ЕС и ЕАСТ.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен разделить 90 миллиардов евро, одобренных для Украины, на две части: одну треть для общего бюджета и две трети для военных поставок, пишет Reuters.

"Мы действительно делаем следующий шаг в нашей поддержке построения более сильной и стабильной Украины", – сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам фон дер Ляйен, 60 миллиардов евро, которые будут потрачены на военное снаряжение, будут использованы преимущественно для закупки оборудования из стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Кредит от ЕС для Украины – последние новости

В декабре 2025 года Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-27 годы. Украина будет обязана вернуть эти средства только после того, как Россия выплатит репарации. До тех пор замороженные российские активы останутся заблокированными, а ЕС оставляет за собой право использовать имеющиеся денежные остатки для финансирования этого кредита.

Нидерланды и Франция спорят, какие условия следует установить для займа от Европейского Союза в размере 90 млрд евро для Украины. Нидерланды предлагают предоставить Украине 15 млрд евро на закупку оружия, которое производится за пределами Евросоюза, тогда как Франция, наоборот, хочет ввести жесткий пункт "Покупай европейское".

Нидерланды же считают, что Украине следует предоставить большую свободу в использовании 90-миллиардного кредита, который ЕС пообещал Киеву для финансирования обороны.

