Стало известно, когда Украина получит первый транш из кредита на €90 миллиардов

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе хотят выделить нашей стране 90 миллиардов евро в ближайшие два года.

Первый транш кредита от Европейского союза для Украины, согласованного на заседании Европейского совета, должен поступить не позднее второго квартала 2026 года. Об этом со ссылкой на представителя Еврокомиссии Мачея Берестецкого сообщает "Укринформ".

"Мы, конечно, осознаем срочность финансовых потребностей Украины и, как мы объясняли до Рождества, планируем выделить Украине первый транш не позднее второго квартала 2026 года", - заявил Берестецкий.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что в Европейском совете согласились предоставить Киеву заем в размере 90 миллиардов евро 18-19 декабря на основе принципа усиленного сотрудничества.

Сейчас специалисты Еврокомиссии работают над предложением для регламента, который должен определить условия для Украины относительно получения траншей. Это предложение в Европейской комиссии планируют принять уже в январе. После этого его передадут законодателям для утверждения.

Берестецкий добавил, что ранее в Евросовете согласились изменить регламент о многолетней финансовой политике, чтобы ЕС смог предоставить кредит третьей стране.

Во время переговоров в Брюсселе в декабре 2025 года Евросоюз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, механизм будет работать по принципу "репарационного кредита". Иными словами, Киев обязан вернуть эти средства только после того, как россияне выплатят репарации.

Этот тезис подтвердил украинский президент Владимир Зеленский, который заявил, что Киев отдаст кредит в 90 миллиардов только в случае, если Россия будет выплачивать репарации.

