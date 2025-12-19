Российские активы будут заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию.

После 15 часов переговоров в Брюсселе Европейский Союз одобрил решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-27 годы. Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта в соцсети Х.

"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было принято. Мы пообещали, мы выполнили", - заявил он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также прокомментировал решение, отметив, что "Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит".

Он отметил, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что механизм будет работать по принципу "репарационного кредита": Украина будет обязана вернуть эти средства только после того, как Россия выплатит репарации. До того времени замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, а ЕС оставляет за собой право использовать имеющиеся денежные остатки для финансирования этого кредита.

"Мы собрались с четкой целью решить финансовые потребности Украины на ближайшие два года, и я очень рада сообщить, что нам это удалось. Мы достигли соглашения, которое позволяет полностью их обеспечить", - отметила она.

Финансовая помощь для Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что без репарационного кредита Украина столкнется с "большой проблемой".

В то же время РФ настроена бороться за замороженные активы. Банк России уже заявил о подаче иска против депозитария Euroclear, а Центробанк РФ угрожает ЕС судами и конфискацией активов.

