Европарламент поддержал ускорение рассмотрения €90 миллиардов кредита для Украины

Депутаты Европарламента одобрили "усиленное сотрудничество" по предоставлению Украине кредита в 90 миллиардов евро.

Как сообщает пресс-служба Европарламента, в среду депутаты дали "зеленый свет" решению Совета ЕС о применении процедуры усиленного сотрудничества для предоставления Украине кредита поддержки в размере 90 миллиардов евро.

Отмечается, что заем от ЕС был согласован на саммите Европейского Совета в Брюсселе 18 декабря 2025 года. Поскольку Чехия, Венгрия и Словакия отказались от поддержки займа, соглашение было заключено в рамках процедуры усиленного сотрудничества – механизма, который позволяет желающим государствам-членам ЕС сотрудничать в определенных сферах. Согласно договорам, процедура усиленного сотрудничества требует согласия Европейского парламента.

Процедура была одобрена 499 голосами "за", 135 голосами "против" и 24 воздержались. Накануне, 20 января, депутаты Европарламента решили ускорить работу над займом и сопутствующими предложениями.

Кредит на 90 миллиардов евро для Украины - главные новости

В декабре 2025 года Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-27 годы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда отметила, что механизм будет работать по принципу "репарационного кредита": Украина будет обязана вернуть эти средства только после того, как Россия выплатит репарации. До того времени замороженные российские активы останутся заблокированными, а ЕС оставляет за собой право использовать имеющиеся денежные остатки для финансирования этого кредита.

14 января Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен разделить 90 миллиардов евро, одобренных для Украины, на две части: одну треть для общего бюджета и две трети для военных поставок.

