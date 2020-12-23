Андрей Гмырин отмечает, что именно из-за тенизации экономики государство испытывает хронический дефицит средств на поддержку медицины, образования, коммунальной сферы, социальные выплаты и тому подобное. И это должны осознавать те предприниматели, которые уклоняются от уплаты налогов.

На страницах интернет-издания «Лига Бизнес Информ» вышел авторский блог доцента Университета государственной фискальной службы Украины, кандидата юридических наук Андрея Гмырина. Ученый анализирует масштабы, причины и последствия теневой экономики Украины, обращается к международному опыту борьбы с уклонением от уплаты налогов и предлагает собственный рецепт решения проблемы.

Провозглашенный правительством Год детенизации экономики Украины не оправдал оптимистичных ожиданий, пишет эксперт. По разным оценкам, от 30 до 50% отечественного бизнеса и дальше уклоняются от уплаты налогов, сидя на различных «схемах» или пряча капитал в оффшорах. Государственные органы оперируют показателями тенизации в пределах 15% -38% ВВП. Международные аналитки, в частности, австрийский экономист Фридрих Шнайдер, говорят о 52,8% теневого ВВП Украины. Немало наших предпринимателей получают возмещение НДС, на которое не имеют законного права.

Андрей Гмырин отмечает, что именно из-за тенизации экономики государство испытывает хронический дефицит средств на поддержку медицины, образования, коммунальной сферы, социальные выплаты и тому подобное. И это должны осознавать те предприниматели, которые уклоняются от уплаты налогов. В то же время и государству следует понимать, почему бизнес уходит в тень, и мотивировать его работать прозрачно.

По словам эксперта, главными факторами, которые способствуют тенизации экономики, являются тотальная коррупция в госорганах, неэффективное регулирование экономики, ее криминализация, низкая правовая и налоговая культура, обременительные налоги, засилье бюрократических органов, отсутствие доверия бизнеса к государству и наоборот.

Андрей Гмырин приводит примеры того, как действуют нечестные предприниматели, которые пытаются отдать как можно меньше налогов в государственную казну. А кто-то даже зарабатывает на возмещении государством фиктивного НДС.

Больше всего схем «скруток» связано с производством и продажей сельскохозяйственной продукции, говорит эксперт, ссылаясь на данные налоговиков. Из-за использования теневых схем в работе агросектора в сегменте растениеводства бюджет ежегодно теряет миллиарды гривен. Время от времени силовые органы отчитываются о закрытии очередного «конвертационного центра», но проблему это не решает.

«Мои оппоненты могут возразить: мол, в благополучных странах Европе, Азии, Америке тоже есть теневой бизнес. Есть, но масштабы другие. Скажем, в Польше доля теневой экономики в 1991-2015 лет составляла 25,1%, в Японии - 10,4%, в США - 8,3%. Успешнее всех здесь оказалась Швецария, где в налоговой тени находится лишь 7,24% бизнеса. Это исследование МВФ. Мир давно изобрел действенный рецепт детенизации предпринимательства, основанного на либеральной и гибкой системе налогообложения, верховенстве законов и доверии между бизнесом и государством. И только Украина упорно пытается придумать собственный велосипед », - пишет аналитик.

Он соглашается с ведущими европейскими учеными, которые говорят, что налоговое бремя является одним из ключевых демотиваторов для предпринимателей. Однако, по мнению Андрея Гмырина, не существует прямой связи между налоговой моделью и размером налогов и прозрачностью, успешностью экономики. Каждая модель имеет свои недостатки и преимущества.

Система налогообложения Украины во многом похожа на европейские варианты, говорит эксперт. И объясняет: государственную и местные казны наполняют поступления от НДС (составляет 20%, в большинстве европейских государств он колеблется от 17 до 23%), налога на доходы предприятий (18%), НДФЛ (18%), различных акцизов и сборов. По налогу на прибыль и НДФЛ - во многих странах Европы их ставка дифференцирована, зависит от региона и растет вместе с увеличением благосостояния европейцев. При этом размер налога на прибыль в ЕС обычно выше, чем в Украине. Например, в Германии он равен 30%, во Франции - 33%, в Бельгии - 34%.

«Разница между нами и Западом в том, что наш механизм налогообложения не чувствутилен к интересам бизнеса. Мы имеем раздутую систему фискальных органов и забюрократизированными администрирования налогов, коррумпированное судопроизводство и тому подобное. Налоговая система у нас носит репрессивный, а не стимулирующий характер. Не удивительно, что по уровню удобства уплаты налогов Украина занимает 65 место из 190 стран мира (отчет Price Waterhouse Coopers (PWC) «Налогообложение 2020»)», - констатирует Андрей Гмырин.

Эксперт убежден, что проблему следует решать не точечно, а комплексно. Он предлагает собственный алгоритм детенизации экономики. По его мнению, для этого следует сделать следующее:

-либерализоваты систему налогообложения, снизив ставки,

-запровадиты экономические стимулы для детенизации бизнеса,

-провести безусловную амнистию теневых капиталов,

-запровадиты налог на выведен капитал,

-создать систему прозрачного электронного администрирования бизнеса на основе big data,

-законодательной поощрить бизнес к безналичным расчетам и постепенное сужать сферу действия наличного обращения,

-реформуваты налоговые органы - создать единую мощную службу на базе действующих Налоговой и Таможенной служб, служб финансового мониторинга, финансового аудита и финансовых расследований.

В завершение своего анализа Андрей Гмирин называет положительным примером принятый 17 декабря Верховной Радой законопроект № 3656, который среди прочего предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% для некоторых видов сельскохозяйственного производства. Сами авторы документа считают, что он избавит многих бизнесменов необходимости с помощью «скруток» минимизировать свои налоговые обязательства. То есть, будет способствовать детенизации аграрного сектора. Если учесть, что именно здесь крутятся миллиарды теневых средств, можем получить огромный бонус в виде бюджетных поступлений, отмечает ученый.

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Автор: УНИАН