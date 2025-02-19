Отмечается, что переход на другую курсообразующую валюту не будет резким.

В Украине заговорили об отказе от доллара, как от курсообразующей валюты. Эксперты объяснили, как такое решение повлияет на курс доллара, а также на сбережения украинцев.

"Это решение не будет иметь никаких кратко- и среднесрочных последствий, как положительных, так и отрицательных. Ничего от этого не произойдет. Просто - это задел к тому, что Украина движется на пути присоединения к ЕС", - заявил в комментарии РБК-Украина бывший советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

Похожую мысль выразил и профессор Национального университета "Львовская политехника" Алексей Другов. Он отметил, что НБУ корректирует курс доллара, покупая и продавая валюту на межбанке, но курс евро регулятор не трогает, потому что все показатели привязаны к доллару.

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"Поэтому курс доллара условно стабилен, а курс евро может сильно меняться. Когда мы перейдем к евро, тогда все будет наоборот - НБУ будет корректировать курс евро, и он будет более-менее стабильным", - объяснил эксперт.

При этом Другов все-таки рекомендует украинцам держать часть сбережений в евро.

"Это решение НБУ не будет влиять ни на 2025-й, ни на 2026-й годы, но, если говорить о перспективе, когда люди формируют свои сбережения, не стоит все свои сбережения держать в долларе, надо 50 на 50. Это будет оптимальное решение", - подытожил он.

Отказ от доллара - последние новости

В НБУ сообщили, что евро заменит доллар как курсообразующую валюту. Отмечается, что должно произойти незаметно для рынка. Решение объяснили стремлением Украины вступить в Евросоюз и получить доступ к его рынкам.

Член комитета Верховной Рады по экономическому развитию, народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак говорил, что такой переход займет около 5-10 лет.

В свою очередь вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что при благоприятных военных и экономических обстоятельствах привязка гривни к евро может произойти не раньше 2028 года.

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