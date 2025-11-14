Киев может столкнуться с жесткой нехваткой средств уже в апреле без поддержки союзников.

Масштабная коррупция в Украине усложняет вопрос предоставления Киеву кредита под 140 миллиардов евро росактивов. При этом собственных средств стране хватит до апреля. Об этом пишет Politico.

Хотя большинство министров финансов ЕС на встрече в четверг согласились поддержать репарационный кредит для Киева, Венгрия и Словакия могут в дальнейшем использовать скандал как повод для отклонения инициативы. Другие страны также могут установить строгие условия по использованию средств, опасаясь, что они могут оказаться не в тех руках.

При этом европейские топ-лидеры в целом сохраняют сдержанный оптимизм относительно положительного решения вопроса кредита. Так, министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас перед встречей с коллегами в Брюсселе в четверг отметил, что несмотря на скандал, других вариантов у Европы нет.

"Какие у нас есть другие варианты? Украина - наш единственный вариант. И она борется не только за собственную свободу и право выбирать образ жизни, но и за свободу Европы", - заявил Вайтекунас журналистам.

В свою очередь комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис в четверг предупредил министров, что военный бюджет Киева исчерпывается, и цена бездействия сейчас значительно повышается.

Дания, которая сейчас председательствует в ЕС, попросила Комиссию продолжить работу над кредитом после министерской встречи. Лидеры ЕС встретятся в пятницу, чтобы обсудить пленарный саммит, запланированный на 18 декабря, когда инициативу должны вынести на голосование.

Кто в ЕС против кредита под росактивы Украине

Бельгия все еще остается главным препятствием. Страна выражает опасения, что использование замороженных активов из брюссельского финансового депозитария Euroclear подвергнет ее юридическим и финансовым рискам.

Привлечение Бельгии к сотрудничеству является жизненно важным для использования российских активов. Но Словакия и Венгрия, две дружественные Кремлю страны, также отказались предоставить Бельгии гарантии, которые она требовала от всех стран-участников ЕС по разделению рисков. Их сопротивление является реальной угрозой для инициативы.

Каждые шесть месяцев лидеры ЕС должны единогласно принимать санкции против РФ, которые включают эти активы, что дает Будапешту и Братиславе право фактически вернуть санкционированные средства Москве одним правом вето. Еврокомиссия ищет лазейку, чтобы устранить угрозу вето, хотя некоторые чиновники ЕС не уверены, что юридические акробатические трюки будут успешными.

Насколько быстро Украина сможет получить средства

Пока Украина сможет начать получать денежные выплаты, надо будет преодолеть еще много препятствий.

Европейский парламент также должен высказаться по законодательству, которое ляжет в основу займа. Это открывает новую арену для политических рисков, если депутаты Европарламента потребуют существенных изменений в проект текста.

После этого некоторым правительствам ЕС, таким как Германия, все равно придется обращаться к своим национальным законодательным органам, чтобы получить гарантии, которых требует Бельгия в обмен на использование российских активов. Этот процесс может длиться месяцами.

Дальнейшие задержки, вероятно, заставят ЕС предоставлять Украине переходные кредиты, пока средства не поступят. При отсутствии новых денежных вливаний от ЕС или от мирового кредитора последней инстанции, Международного валютного фонда, Киев начнет затягивать пояса с апреля.

Репарационный кредит Украине под росактивы: главное

Бельгия стала единственной страной, которая выступила против принятия репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро на предыдущем саммите ЕС в октябре. Еврокомиссия была вынуждена рассматривать дополнительные варианты финансовой помощи Киеву, включая общий долг ЕС и двустороннюю грантовую помощь.

Как информировала накануне La Repubblica, после скандала "Мидаса" с хищением 100 миллионов долларов госсредств в энергетике, к юридическим тонкостям использования росактивов добавились подозрения европейских политиков относительно целевого использования этих финансов.

