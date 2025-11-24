В министерстве отметили, что сейчас идет подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь.

Как говорится в сообщении ведомства, программа "продолжает работу в штатном режиме".

"Минэкономики не готовило и не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы "Национального кэшбека" в 2026 году. Цитируемые изменения в нормативных актах, которые отмечают СМИ, касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивания программы", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что сейчас идет подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, работа с участниками и обновление списков производителей.

В опубликованном накануне постановлении (№ 1510) правительства отмечалось, что начисление кэшбэка получателям в 2026 году прекращается с 1 мая 2026 года. При этом предыдущее постановление (№ 952 от 20 августа 2024 года) предусматривает, что выплаты по программе прекращаются в случае, если не будет выделено соответствующих средств в государственном бюджете. В случае же выделения средств на программу, начисление кэшбека возобновляется.

Следует отметить, что главная смета страны еще не принята. Таким образом, будет ли продолжена программа в следующем году будут решать народные депутаты при рассмотрении документа во втором чтении.

Национальный кэшбек - последние новости

Накануне в Украине изменили перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбек". Теперь средства из программы нельзя потратить на оплату мобильной связи, билеты на транспорт, отдых и развлечения (театр, кино, музеи), спорт, а также на приобретение военных облигаций. Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

Средства, накопленные на карте "Национального кэшбека", можно направить на коммунальные услуги, почтовые услуги, продукты питания в магазинах и супермаркетах, лекарственные средства и медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию, а также на благотворительность.

