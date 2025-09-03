Украинцы в июле приобрели отечественных товаров на 5,07 млрд грн.

За июль государство выплатило гражданам более полумиллиарда гривень в рамках программы "Национальный кэшбек" - это стало рекордной суммой за месяц со старта программы.

Как сообщили в Министерстве экономики, в рамках программы "Национальный кэшбек" украинцы в июле приобрели товаров местного производства на 5,07 млрд грн.

"Это более 66% от общей суммы, которую они потратили в сентябре-декабре прошлого года. Мы видим, как благодаря программе постепенно меняется потребительское поведение граждан в пользу украинского, в частности растет спрос на товары с кэшбеком. В то же время программа поддерживает легальный бизнес: она работает исключительно в безналичной форме, что способствует детенизации экономики", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Программа "Национальный кэшбек" стартовала в октябре 2024 года. С момента запуска программы ее участники уже получили около 4 млрд грн национального кэшбека.

Полученные по программе средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе. Также средства можно направить на благотворительность, купить военные облигации или задонатить на ВСУ.

В министерстве напомнили, что кэшбек в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе, среди которых продукты и напитки, строительные материалы, одежда, обувь, косметика, бытовая химия, средства гигиены, мебель, товары для дома, товары для животных и другие.

Проверить, участвует ли товар в программе, можно с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дия".

Более половины средств, выплаченных по программе "Национальный кэшбек", украинцы тратили на коммунальные услуги, свидетельствовала статистика в феврале 2025 года. Далее в рейтинге расходов находились мобильная связь, заведения питания, лекарства, компьютерные сети и информационные услуги и благотворительность.

Программа нацкешбека подвергалась критике со стороны как экспертов, так и депутатов. В частности, нардеп Даниил Гетманцев отмечал, что это программа с сомнительной эффективностью и результативностью, на которую тратятся значительные средства, а Ярослав Железняк называл программу среди тех, которые следует в первую очередь отменить.

