В программе уже участвуют более 7,5 млн украинцев, которые получили более 4 млрд грн выплат.

В Украине изменили перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбек". Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Теперь средства из программы нельзя потратить на оплату мобильной связи, билеты на транспорт, отдых и развлечения (театр, кино, музеи), спорт, а также на приобретение военных облигаций. Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

Средства, накопленные на карте "Национального кэшбэка", можно направить на:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты питания в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность - в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Отмечается, что часть обновленных категорий станет доступной сразу. Так, тратить средства на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию можно уже сейчас.

"Обновление связано с особенностями работы политики "Зимняя поддержка", в частности, выплаты 1000 грн для всех граждан, которая также поступит на карточку "Национального кэшбека". Поэтому категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы", - говорится в сообщении.

В Минэкономики добавили, что в программе "Национальный кэшбек" уже участвуют более 7,5 миллиона украинцев, которые получили более 4 миллиардов гривень выплат.

Национальный кэшбек - главные новости

Программа "Национальный кэшбек" стартовала в октябре 2024 года. В июле 2025 года государство выплатило гражданам более полумиллиарда гривен в рамках этой программы. Тогда это стало рекордной суммой за месяц от старта программы.

Преимущественно средства из этой программы украинцы тратят на коммунальные услуги. Далее в рейтинге расходов находились мобильная связь, заведения питания, лекарства, компьютерные сети и информационные услуги, а также благотворительность.

Данная государственная программа подвергалась ряду критики со стороны как экспертов, так и депутатов. Нардеп Даниил Гетманцев, например, отмечал, что нацкешбек имеет сомнительную эффективность и результативность, на которую тратятся значительные средства. В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк называл программу среди тех, которые следует в первую очередь отменить.

15 ноября 2025 года начался прием заявок в "Дие" на выплату денежной помощи в рамках программы "Зимняя поддержка", по которой каждый украинец, находящийся на территории Украины, может получить единовременную выплату в сумме 1000 грн на карту "Национальный кэшбек".

