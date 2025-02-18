Подать заявку на "Зимнюю еПоддержку" еще можно до конца февраля.

Украинцы активно используют средства государственных программ, в том числе "Зимней еПоддержки". В частности 56% от общей суммы расходов пошли на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

К самым популярным категориям расходов украинцев вошли:

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коммунальные услуги - 3,8 млрд грн (56% от всех расходов);

телекоммуникации, в частности мобильная связь - 1,4 млрд грн;

заведения питания - 386 млн грн;

лекарства - 189 млн грн;

компьютерные сети и информационные услуги - 187 млн грн;

благотворительность - 177 млн грн;

книги и другая печатная продукция - 147 млн грн;

железнодорожные пассажирские перевозки и общественный транспорт - 90 млн грн;

кинотеатры - 47 млн грн;

почтовые услуги - 42 млн грн;

кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги - 29 млн грн.

Отмечается, что указанные расходы охватывают программы "Зимняя еПоддержка" и "Национальный кэшбек" с 25 октября 2024 года по 1 февраля 2025 года. Общая сумма средств, потраченных украинцами за этот период, составляет 6,7 млрд гривен из полученных 9,6 млрд.

По состоянию на 17 февраля общее количество заявок на выплату 1000 гривен, поданных через Дію и банки-партнеры, достигло 12 млн, из них почти 3 млн - на выплаты на детей.

В министерстве напомнили, что подать заявку на "Зимнюю еПоддержку" можно до конца февраля через приложение "Дія", отделения банков-партнеров и "Укрпочту". А потратить средства можно до конца 2025 года.

Средства по программе можно потратить, в частности, на оплату услуг - коммунальных, медицинских, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и тому подобное.

"Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые продаются в торговых точках, зарегистрированных в программе. Для удобства созданы интерактивные карты аптек и книжных магазинов. Также 1000 грн можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ", - говорится в сообщении.

Зимняя еПоддержка - что известно

С 1 декабря все граждане Украины, которые находятся на ее территории, могут получить единовременную выплату в размере 1 тысяча гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Полученные средства можно потратить на ограниченный перечень товаров и услуг (лекарства, коммунальные платежи, пополнение мобильного счета, донаты на ВСУ, спорт, кино и т.д.).

В январе Кабинет министров выделил дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета для выплаты тысячи гривен украинцам в рамках программы "Зимняя еПоддержка".

Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно заявил, что некоторым украинцам, которые получили "тысячу Зеленского", придется ее вернуть. Это касается тех граждан, которые получили средства, не находясь на территории Украины.

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