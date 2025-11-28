Некоторые украинские производители не могут даже присоединиться к программе.

Программа "Национальный кэшбек", работающая в Украине второй год, должен поддержать отечественного производителя, стимулируя граждан покупать украинские товары. Однако украинские компании не заметили эффекта от проекта, говорится в статье УНИАН.

По словам директора по маркетингу ALVIVA GROUP (производитель хлеба, выпечки, завтраков и кондитерских изделий) Дмитрия Даниловича, значительных изменений в динамике продаж, которые можно было бы прямо связать с участием в программе, компании не наблюдают.

"Наш рост происходит стабильно, но он обусловлен прежде всего собственными факторами - маркетинговыми активностями, рекламой, запуском новых продуктов и развитием ассортимента", - говорит Данилович.

Видео дня

При этом он обращает внимание на специфику именно категории продукции, ведь хлеб на украинском рынке почти на 100% продукция отечественного производства. И программа, которая в основном работает на импортозамещение, в принципе имеет меньший потенциал влияния именно на хлеб.

В компании "Кава зі Львова" рассказали УНИАН, что охотно присоединились к программе, однако значительных колебаний в продажах не наблюдалось.

При этом в пресс-службе отметили, что компания уже много лет имеет стабильный спрос и постоянного потребителя, а поощрять покупателей к предоставлению преимущества отечественным товарам начали еще с 2014 года, когда началось открытое вторжение в Украину. Тогда "Кава зі Львова" активно позиционировала свою продукцию под лозунгом "Покупай украинское", поэтому участие в программе нацкешбека не повлияло на структуру спроса.

В пресс-службе кондитерского производителя "Киевский БКК" нам рассказали, что не зафиксировали существенного роста продаж после старта программы. При этом в компании заметили, что часть покупателей принципиально выбирает украинские бренды и отдает предпочтение товарам с кэшбеком.

"Наибольший интерес программа сгенерировала в категории тортов, которые стали самым частым выбором таких потребителей", - отметили в "БКК".

Следует отметить, что не все украинские производители смогли воспользоваться государственной поддержкой путем участия в программе. Это касается, в частности, производителей отечественных сыров, которые сейчас проигрывают конкуренцию дешевому импорту.

Как рассказала УНИАН заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас, они даже не могут претендовать на этот вид помощи.

"С "Национальным кэшбеком" у производителей молочной продукции есть проблемы. Особенно у тех, кто производит, например, сыр большими головками. На такой сыр кэшбек отсутствует. Он есть только на фасованную продукцию. А, вот, на сыр мы его не имеем, а учитывая засилье импорта, это вызов", - сказала она.

Национальный кэшбек - последние новости

В Украине изменили перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбек". Теперь средства из программы нельзя потратить на оплату мобильной связи, билеты на транспорт, отдых и развлечения (театр, кино, музеи), спорт, а также на приобретение военных облигаций.

Потратить деньги, накопленные на карте "Национального кэшбэка", можно на коммунальные услуги, почтовые услуги, продукты питания в магазинах и супермаркетах, лекарственные средства и медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию, а также на благотворительность - в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Вас также могут заинтересовать новости: