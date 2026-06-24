В Германии планируют повысить пенсионный возраст до 70 лет

Предложенные меры призваны предотвратить крах перегруженной пенсионной системы и укрепить общественный договор между поколениями.

Германия постепенно повысит пенсионный возраст примерно до 70 лет в начале 2090-х годов в соответствии с рекомендациями, поддержанными канцлером Фридрихом Мерцем. Этот шаг призван обеспечить устойчивость пенсионной системы в условиях старения населения.

Как пишет The Guardian, экспертная комиссия, созданная для разработки реформы пенсионной системы, заявила, что пенсионный возраст должен быть привязан к росту продолжительности жизни, а возможность досрочного выхода на пенсию следует отменить.

"Ни одному гражданину не стоит беспокоиться", – заявил Мерц.

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По его словам, предложенные меры помогут предотвратить крах перегруженной пенсионной системы и укрепят общественный договор между поколениями. Молодые люди, по его мнению, получат "основания для оптимизма", ведь реформа "снимет с их плеч огромное бремя".

Экспертная комиссия работала над предложениями с января, проводя ежедневные длительные заседания. В итоге она представила план из 33 пунктов. Среди ключевых рекомендаций – инвестирование обязательных пенсионных взносов работников и работодателей в фондовый рынок для увеличения и защиты стоимости пенсионного фонда для будущих поколений. Также предлагается распространить обязательные пенсионные взносы на государственных служащих и самозанятых граждан.

В настоящее время пенсионный возраст в Германии для людей, которые будут выходить на пенсию в начале 2030-х годов, составляет 67 лет. Этот показатель был установлен около двух десятилетий назад. Комиссия считает, что его следует постепенно повышать в соответствии с ростом продолжительности жизни – примерно до 70 лет в начале 2090-х годов.

Отмечается, что Германия имеет одно из самых быстро стареющих населений в мире. Как и многие западные страны, она сталкивается с проблемой обеспечения будущего пенсионной системы, когда всё меньшее количество работников содержит всё большее количество пенсионеров, которые живут дольше.

Правительство надеется принять реформу до летних парламентских каникул уже в следующем месяце, хотя её ещё предстоит обсудить и вынести на голосование в парламенте. Мерц подчеркнул, что все элементы этого пакета реформ необходимо реализовать как можно скорее.

Наибольшую критику вызвала идея отменить право для людей с 45-летним трудовым стажем выходить на пенсию в 63 года без уменьшения выплат. Противники считают, что это ударит по работникам физически тяжелых и низкооплачиваемых профессий, в частности строителям или сиделкам. В то же время эксперты отметили, что нынешняя система часто приносила наибольшую выгоду мужчинам с хорошо оплачиваемой работой и непрерывной трудовой карьерой.

Согласно последним статистическим данным за 2024 год, около 23% населения Германии, или 19 миллионов человек, составляют люди в возрасте 65 лет и старше. Для сравнения: в 1991 году эта доля составляла всего 15%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране достигает 78,5 года для мужчин и 83,2 года для женщин.

Критики реформы заявляют, что усиление зависимости пенсионной системы от фондового рынка нежелательно и может привести к нестабильности, особенно в период слабого экономического роста. В целом немцы довольно осторожно относятся к инвестициям, отдавая предпочтение сбережениям на банковских счетах.

Пенсия в странах мира – последние новости

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