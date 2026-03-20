Разбираемся, как живут пенсионеры в шести разных странах Западной Европы.

Во многих странах Европы выход на пенсию не означает резкого прекращения активной жизни. Чаще это просто переход к более спокойному ритму: появляется больше времени для прогулок, общения, хобби и семьи. К тому же социальная помощь по возрасту в регионе достаточно большая, чтобы некоторые пенсионеры могли время от времени путешествовать как внутри, так и за пределами страны.

Рассмотрим, как европейцы обеспечивают себя на пенсии, чем занимаются, где живут и сколько платят за коммунальные услуги.

Как живут пенсионеры в Европе – примеры из северных стран

Сперва обратимся к более холодной и пасмурной части континента, известной, помимо сурового климата, дорогостоящими социальными программами, своеобразным юмором населения и строгой протестантской этикой.

Швеция

Шведские пенсионеры живут в современных и хорошо оборудованных домах. Квартиры обычно имеют площадь 60–80 м², оснащены лифтами, а рядом почти всегда есть зеленые дворы и прогулочные зоны.

Средняя пенсия в стране составляет примерно 1850 € (~93 000 грн), расходы на жизнь колеблются в диапазоне 850–1000 € с человека, а коммунальные платежи не превышают 220 € в месяц.

Интересный факт: в Швеции многие пожилые люди продолжают работать неполный день даже после выхода на пенсию. Это не столько финансовая необходимость, сколько способ оставаться социально активными и полезными обществу.

Кстати, по данным опросов, проводимых с целью выяснить, где живут самые счастливые пенсионеры, именно Швеция часто оказывается в пятерке стран с самыми высокими показателями удовлетворенности жизнью среди пожилых людей.

Великобритания

Британские пенсионеры часто живут в небольших домах или таунхаусах площадью 60–100 м². Многие из них имеют маленький сад – традиционное место отдыха и хобби.

Государственная пенсия в пересчете составляет около 1300 € (~65 000 грн), но большинство людей дополнительно получают выплаты из частных пенсионных фондов. Средние расходы на жизнь, без учета аренды, обходятся в 900–1100 €, а коммунальные платежи могут достигать 300 € в месяц, причем основная часть приходится на газ и электричество.

При этом для получения полной государственной пенсии требуется не менее 35 лет уплаты страховых взносов и при несоблюдении этого условия выплаты могут оказаться недостаточными для покрытия даже базовых расходов. В таких случаях людям часто приходится полагаться на корпоративные фонды.

Интересная особенность британской культуры: многие пожилые люди активно занимаются волонтерством – помогают в музеях, благотворительных магазинах и общественных организациях.

Германия

Немецкие пенсионеры чаще всего живут в квартирах площадью 60–80 м². Интерьеры в них обычно простые, но функциональные: светлые стены, минималистичная мебель и много комнатных растений.

Средняя пенсия в Германии – 1500 € (~75 000 грн) в месяц, расходы на жизнь составляют половину от этой суммы, а коммунальные расходы редко превышают 350 €, значительную часть которых занимает отопление. Также в стране действует развитая система социального обеспечения для одиноких пенсионеров: супруг может получать примерно 55–60% от выплат умершего партнера.

Интересный факт: в Германии существует множество университетов для пожилых людей. Там пенсионеры могут бесплатно посещать лекции по истории, философии, языкам или даже естественным наукам.

Как живут пенсионеры в Европе – примеры из южных стран

Теперь рассмотрим условия жизни пенсионеров в странах средиземноморской полосы: с палящим солнцем, красивыми пляжами и грандиозными католическими соборами. Люди на юге обычно более приветливые, разговорчивые и ленивые, но отличается ли от этого их пенсия?

Франция

Французские пенсионеры редко стремятся переезжать в жилье меньшего размера. Многие продолжают жить в квартирах площадью примерно 60–90 м². Обычно это квартиры с центральным отоплением, отдельной гостиной, кухней и двумя спальнями.

Средняя пенсия во Франции составляет примерно 1400 € (~70 000 грн) в месяц после налогов. При этом у специалистов с высокой квалификацией выплаты могут быть значительно выше. Например, врачи на пенсии нередко получают несколько тысяч евро ежемесячно.

Существует и особая система поддержки вдов, аналогичная немецкой: супруг или супруга может получать около половины пенсии умершего партнера.

Коммунальные расходы на одного человека обычно составляют 150–180 €, а среднемесячные траты – около 900 €.

Француженки старшего возраста одеваются аккуратно и элегантно: пальто классического кроя, шарфы, качественная обувь. Для них характерны ежедневные прогулки – по рынкам, набережным и городским паркам.

Италия

В Италии пенсионеры чаще всего остаются в тех же районах, где прожили большую часть жизни. Поэтому пожилые люди нередко знают почти всех соседей и владельцев местных магазинов.

Квартиры обычно имеют площадь 60–90 м² и расположены в старых домах. Многие здания выглядят довольно простыми внутри, но отличаются чрезвычайно прочной конструкцией: каменные полы и толстые стены способны служить десятилетиями без капитального ремонта.

Средняя пенсия в Италии составляет примерно 1600 € (~80 000 грн), расходы на жизнь – 800 €, а коммунальные платежи могут сильно различаться по сезонам – примерно 140–300 € в месяц.

Интересная особенность итальянской семьи – тесная связь поколений. Нередко взрослые дети после развода возвращаются жить к родителям вместе с детьми. Бабушки и дедушки активно помогают воспитывать внуков и часто проводят с ними большую часть дня.

Большую роль в жизни играют городские площади – piazza. Именно там пенсионеры встречаются, обсуждают новости, играют в настольные игры или просто пьют кофе.

Испания

Испанские пенсионеры часто живут в апартаментах площадью 60–85 м², и довольно часто в них есть балкон или терраса.

Средняя пенсия в Испании составляет всего примерно 1100 € (~55 000 грн) потребительские расходы меньше, чем в большинстве стран Западной Европы – в районе 750 €. Коммунальные услуги тоже стоят сравнительно недорого – около 110–160 € в месяц.

Интересная деталь: многие пожилые испанцы после выхода на пенсию меняют регион проживания. Одни переезжают на юг страны к морю, другие, наоборот, выбирают более прохладные и зеленые районы на севере – все зависит от предпочтений в климате.

В испанских городах пенсионеры много времени проводят на улице. Утром – прогулки и рынок, днем – отдых дома, а вечером – длительные прогулки по набережным и встреча с друзьями.

Средняя пенсия в Европе – итоговая таблица

Раз с тем, сколько платят пенсионерам в Европе, разобрались, следует для наглядности составить суммарный список, который бы включал все важные числа: среднюю пенсию, средний фактический возраст выхода на пенсию, средний размер жилья, среднемесячные траты на жизнь без учета коммунальных услуг и отдельно расходы на них.

Средняя пенсия (по данным OECD):

Швеция – 1850 €/мес;

Италия – 1600 €/мес;

Германия – 1500 €/мес;

Франция – 1400 €/мес;

Великобритания – ~1300 €/мес.

Испания – 1100 €/мес;

Фактический возраст окончания работы (по данным OECD):

Испания – 61.8 лет;

Италия – 62.0 лет;

Франция – 62.2 лет;

Великобритания – 62.8 лет;

Германия – 63.4 лет;

Швеция – 64.5 лет.

Средний размер жилья (по данным Eurostat):

Испания – 85 м²;

Италия – 82 м²;

Франция – 83 м²;

Германия – 78 м²;

Великобритания – 76 м²;

Швеция – 72 м².

Здесь, правда, важно уточнить, что сам тип жилья может отличаться: в одних странах более распространены частные дома, а в других – квартиры.

Среднемесячные расходы и коммунальные платежи (по данным Eurostat):

Италия – 900 €/мес и 160 €/мес;

Испания – 950 €/мес и 140 €/мес;

Германия – 1050 €/мес и 250 €/мес;

Швеция – 1100 €/мес и 160 €/мес;

Франция – 1150 €/мес и 180 €/мес;

Великобритания – 1200 €/мес и 200 €/мес.

