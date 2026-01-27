Миллиардные доходы от продажи древесины полностью направлены в бюджет, - руководитель ГП 'Леса Украины'

ГП "Леса Украины" сообщило о рекордной прибыли и отчислениях в бюджет по итогам 2025 года. По информации руководителя предприятия Юрия Болоховца, доход "Лесов Украины" достиг 29,9 млрд грн, прибыль до налогообложения - 8,4 млрд грн, рентабельность - 23%, что в разы больше, чем в предыдущие годы. Уплачено 15,8 млрд грн налогов. В частности, в бюджет перечисляется 44% от поступлений - это самый большой процент в лесной и деревообрабатывающей отрасли.
"Едва ли не впервые за годы независимости миллиардные доходы от реализации древесины не размыты теневыми схемами и не разделены между чиновниками и посредниками, а полностью направлены в бюджет. И это - неоспоримый факт, ведь цифры - вещь упрямая", - сообщил Юрий Болоховец.
Рост показателей он связывает с детенизацией. ГП "Леса Украины" теперь обнародует информацию о каждой (!) биржевой сделке по реализации древесины, публикуется перечень отказов от продукции. В прошлом году на предприятии также проведена реорганизация, оптимизирована организационная структура, админаппарат. "Леса Украины" последовательно избавляется от непрофильных активов. Перекрыты последние схемы, по которым на рынок могла системно попадать нелегальная древесина.
В 2026 году ГП "Леса Украины" планирует еще увеличить отчисления в бюджет, предложить рынку наибольший объем лесопродукции с начала полномасштабной войны. В два раза будет увеличен инвестиционный план – уже стартовал процесс закупки беспрецедентного количества специализированной техники для механизированной заготовки: харвестеров, форвардеров, скидеров, тракторов, прицепов и оборудования для транспортировки древесины. Формируются дополнительные собственные бригады и открываются сотни новых вакансий лесорубов.
"Год начался очень активно. Несмотря на снегопады и морозы, динамика заготовки выше, чем в прошлом году. Техника работает, лесные дороги расчищены, склады отгружают продукцию. Чувствуем огромную ответственность, ведь когда другой бизнес останавливается, мы продолжаем работать и расти, компенсируя потери бюджета", - отмечает глава ГП "Леса Украины".
В ГП "Леса Украины" обещают не менее масштабно вкладываться в охрану, защиту лесов и лесовосстановление.
Обеспечив все лесопожарные станции ГП "Леса Украины" от защитной спецодежды, ранцевых огнетушителей и средств связи до мобильных пожарных модулей, предприятие перешло к обновлению крупногабаритной пожарной техники. Первые девять автомобилей уже поступили, еще девять - в ближайших планах.
С 2023 года в наиболее пожароопасных локациях предприятие создало 150 современных рекреационных пунктов для безопасного отдыха людей. В 2026 году планирует обустроить еще 50. Программа рекреации сохранила государству тысячи гектаров леса.
В прошлом году лесоводы завершили программу "Зеленая страна", но создание новых и сохранение самосевных лесов остаются приоритетом. Еще больше внимания будет уделяться уходу за лесными культурами - именно благодаря им в будущем предприятие планирует обеспечить рынок высокотоварной древесиной.
В прошлом году к ГП "Леса Украины" присоединились деоккупированные лесхозы Харьковской, Донецкой и Херсонской областей. Началось восстановление, заготовка и охрана леса. В разы уменьшилась площадь пожаров. Впрочем, помощи нуждаются не только прифронтовые лесхозы. В "Лесах Украины" работают над присоединением других лесопользователей, которые не могут полноценно выполнять свои функции.
"Все, что мы уже делаем и планируем делать, имеет целью максимальную капитализацию лесного хозяйства. Это означает здоровые и защищенные леса, современную инфраструктуру, обновленную материально-техническую базу, эффективные бизнес-процессы и профессиональную команду. Государственная лесная компания с рыночной стоимостью в миллиарды евро? Да, это реально. Мы движемся к этому", – подытоживает Юрий Болоховец.