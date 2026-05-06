Доллар и евро подешевели: банки и обменные пункты обновили курсы валют

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,70 грн, евро – 51,15 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 6 мая, снизился на 10 копеек и составляет 44,17 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,70 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 51,85 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,15 гривны за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,83 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,75 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,65 грн/евро, а курс продажи – 51,45 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 6 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,97 гривны за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,40 гривны за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 6 копеек.

Гривня в апреле ослабла по отношению к доллару и евро, однако в мае ожидается относительная стабильность курса с умеренными колебаниями в пределах 43,75–44,75 грн, сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

