В 'ПриватБанке' изменился курс валют: сколько стоят доллар и евро сегодня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,25 грн, евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 6 мая, снизился на 5 копеек и составляет 44,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 51,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,60 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне – 51,81 гривни.

Национальный банк Украины установил на среду, 6 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,97 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,40 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 6 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 6 мая, снизился на 10 копеек и составляет 44,17 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 51,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,15 гривни за евро.

