Курс гривни к евро установлен на уровне 49,67 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 17 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,18 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,67 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован вчера, 15 декабря - 49,65 грн).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,20/42,23 грн/долл., а евро - 49,72/49,73 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 16 декабря остался на прежнем уровне и составлял 42,35 гривни за доллар, а курс евро составлял 49,90 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,75 гривни, а евро - по курсу 48,90 гривни за единицу иностранной валюты.

В обменниках Украины средний курс доллара составлял 42,35 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 42,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 49,90 грн/евро, а курс продажи - 49,70 грн/евро.

