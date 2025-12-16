Курс валют в 'ПриватБанке': сколько стоят доллар и евро сегодня

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,37 грн, а евро - 50,00 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 16 декабря, остался на прежнем уровне и составляет 42,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также не изменился и составляет 49,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,75 гривни, а евро - по курсу 48,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 42,37 гривни. Курс евро при оплате картой 16 декабря не изменился и составляет 50,00 гривень.

Нацбанк установил на 16 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,25 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 6 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 12 декабря - 49,52 грн).

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне и составляет 42,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 8 копеек и составляет 49,93 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,23 гривни за евро.

