Продать доллар можно в среднем по курсу 42,00 грн, а евро - 49,23 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 16 декабря, остался на прежнем уровне и составляет 42,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,00 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 8 копеек и составляет 49,93 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,23 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,90 грн/евро, а курс продажи - 49,70 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 16 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,25 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 6 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 12 декабря - 49,52 грн).

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский в нынешних условиях предлагает реинвестировать евро в банковские металлы. По его словам, нужно учитывать два важных момента: сумма должна быть не менее 1400 евро, потому что цена входа на рынок золота высокая; евро покупали на минимуме курса - в феврале, когда средний курс продажи упал до 43,75 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: