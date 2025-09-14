Алексей Козырев предупредил о возможных спекуляциях с евро.

Неделя выдалась богата на события, которые повлияли как на мировой, так и на украинский валютный рынок. Украинцам стоит быть готовым к определенным спекуляциям с курсом евро.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 14 сентября, в большинстве обменников и в работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием - 40,9-41,2 грн., а продажа - 41,35-41,60 грн.

При этом он ожидает, что курс евро сегодня будет находиться в пределах – прием - 48,2-48,55 грн., а продажа - 48,60-48,80 грн.

По его словам, в ближайшие неделю-полторы европейская валюта останется главным предметом спекуляций. Кроме того, он считает, что обменники будут работать с относительно небольшой разницей по доллару - 20−25 копеек, а по евро - 20−30 копеек.

"Оптовые обменники при этом продемонстрируют относительную стабильность своих взглядов на происходящее и сохранят спред в пределах 15−20 копеек и по евро, и по доллару. Для "оптовиков" важен оборот, и они не станут в условиях высокой конкуренции терять клиентов из-за 2−5 копеек разницы", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 гривни за доллар. В то же время официальный курс евро установлен на уровне 48,39 гривни за единицу иностранной валюты.

