Отмечается, что ситуци. на валютном рынке будет контролировать НБУ.

Украинцам не стоит ожидать существенных изменений курса валют до 14 августа. Валютный рынок Украины будет демонстрировать стабильность.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что любые возможные критические обстоятельства будут сглажены Национальным банком.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 14 сентября будет находиться в пределах 41,4 - 41,8 гривни на межбанке и 41,2 - 41,6 гривни на наличном рынке.

Таким образом 100 долларов в гривнях будут стоить дол конца недели в пределах 4120 – 4160 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 41200 – 41600 гривень.

При этом эксперт отметил, что курс евро в это период будет находиться в пределах 48 - 49 гривень на межбанке и 48 - 49,5 гривень на наличном рынке.

Таким образом 100 евро в гривнях в Украине до 14 сентября будут стоить 4800 - 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48000 - 49500 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз на сентябрь

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ожидает, что курс доллара в Украине в сентябре будет достаточно прогнозируемым - коридор возможных колебаний ожидается в пределах 41,6-42 гривни за доллар.

Кроме того, УНИАН выяснил, сколько продуктов можно купить на 100 долларов в Украине в сентябре.

