Курс гривни к евро установлен на уровне 48,39 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 3 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,39 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,24/41,27 грн/долл., а евро - 48,32/48,34 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 12 сентября подорожал на 5 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составляет 48,65 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,65 гривни за единицу иностранной валюты.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составлял 41,32 гривни, а продать американскую валюту можно было по курсу 41,25 гривни. При этом курс наличного евро в обменниках сегодня составлял 48,61 гривни, а курс продажи - 48,43 гривни за единицу европейской валюты.

