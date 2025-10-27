Отмечается, что сейчас у украинцев есть шанс заработать.

Курс валют в Украине растет буквально на глазах. Украинцам советуют обратить внимание на наличные, вклады в долларах и евро, а также валютные ценные бумаги.

Экесперты в кооментарии ТСН рассказали, покупать или продавать доллары сейчас.

Так, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин советует украинцам сейчас покупать доллар, чтобы в 2026 году заработать. По его словам, доход от американской валюты под матрасом" составит около 8% годовых при курсе 45 гривень за доллар.

"При этом нет никакого риска потери средств и есть доступ к сбережениям в режиме 24/7", - объяснил аналитик.

В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что сейчас как раз не самое лучшее время для покупки доллара.

"Дефицит всегда вызывает спекулятивный рост цены, поэтому не стоит действовать по принципу "куплю доллары сейчас, потому что завтра будет дороже". Когда ажиотаж спадет, курс может снизиться от наибольших значений", - указал Забловский.

В то же время эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что до 31 октября есть смысл разместить гривневые депозиты, но лишь на месяц.

"Здесь доход в месяц будет составлять около 1% от вложенных средств, поэтому сумма вклада должна быть значительной, чтобы заработать, образно говоря, не 100 грн, а больше", - объяснил Пендзин.

Кроме того, он рекомендует дождаться окончания гривневого вклада и заменить его валютным или купить наличные доллары.

Что касается продажи валюты, то все эксперты не советуют идти на этот шаг без необходимости.

Курс валют в Украине - прогноз до конца октября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что до конца октября коридоры валютных изменений составят 41,6-42 гривни за доллар и 48-49 гривни за евро на межбанке и 41,5-42 гривни за доллар и 48-49,5 гривни за евро на наличном рынке.

